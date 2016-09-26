Kayseri 8 maçlık hasreti bitirdi

Ligin 5. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk eden sarı-kırmızılı takım, Sow ve Welliton'un golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Ligde en son geçen sezonun 30. haftasında 22 Nisan'da sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, 8 maç sonra 3 puana ulaştı.

Bursaspor galibiyetinin ardından Beşiktaş ve Galatasaray'a mağlup olup, Akhisar Belediyespor ve Sivasspor ile berabere kalarak geçen sezonu tamamlayan Kayseri temsilcisi, bu sezonun ilk 4 haftasında da Akhisar Belediyespor ve Bursaspor'a yenilmiş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de puanları paylaşarak sahadan ayrılmıştı.

Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 5'e yükselten Kayserispor, haftaya Kasımpaşa'ya konuk olacak.