 Kayseri 8 maçlık hasreti bitirdi – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kayseri 8 maçlık hasreti bitirdi

    Kayseri 8 maçlık hasreti bitirdi

    , Çaykur Rizespor galibiyetiyle Spor Toto Süper Lig'deki 8 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

    Ligin 5. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk eden sarı-kırmızılı takım, Sow ve Welliton'un golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

    Ligde en son geçen sezonun 30. haftasında 22 Nisan'da sahasında 'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, 8 maç sonra 3 puana ulaştı.

    galibiyetinin ardından Beşiktaş ve 'a mağlup olup, ve Sivasspor ile berabere kalarak geçen sezonu tamamlayan Kayseri temsilcisi, bu sezonun ilk 4 haftasında da Akhisar Belediyespor ve Bursaspor'a yenilmiş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de puanları paylaşarak sahadan ayrılmıştı.

    Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 5'e yükselten , haftaya Kasımpaşa'ya konuk olacak.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:04
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