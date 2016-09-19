Kayserispor tur peşinde
Kayserispor Kulübü İkinci Başkanı Rıfat Pehlivan, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda yarın karşılaşacakları Spor Toto 3. Lig takımı Orhangazispor'u eleyerek, yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
Kupaya bu turda dahil olduklarını belirten Pehlivan, "Kupaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Rakibimizi küçümsemeden maça çıkacağız. Futbol iyi mücadeleyle kazanılıyor. Yarın rakibimize konuk olacağız. Orhangazispor'u eleyerek, adımızı bir üst tura yazdırmak istiyoruz. Umarım yarın güzel bir galibiyete imza atarak Kayseri'ye döneriz." diye konuştu.
Orhangazispor-Kayserispor maçı yarın saat 15.00'te, Orhangazi İlçe Stadı'nda başlayacak.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:04
- Kendiniz için oynayın
Toplam 7
Yorum
mert fenerin yanında kasımpaşanın esamesi okunmazdı şimdi korkarak yorum yapıyorlar katlettiniz lan takımı bizide hazta ettiniz
- 10’da sürpriz beklentisi
Toplam 10
Yorum
mert acrovat bu krizi çözemez çünkü aziz den artık bişey olmaz
- Caner resitali
Toplam 4
Yorum
mert valla bir türlü aklım almıyor türkiyenin en iyi iki kanatı bjk ye kaptıran feneri beşiktaş bu yılda şampiyon çünkü kadro gerçekten müthiş
Kayserispor tur peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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