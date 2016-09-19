 Kayserispor tur peşinde – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    tur peşinde

    Kayserispor tur peşinde

    Kulübü İkinci Başkanı Rıfat Pehlivan, Ziraat Kupası 2. turunda yarın karşılaşacakları Toto 3. Lig takımı 'u eleyerek, yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

    Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camiası olarak bu sezon ligde ve kupada önemli başarılar elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

    Kupaya bu turda dahil olduklarını belirten Pehlivan, "Kupaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Rakibimizi küçümsemeden maça çıkacağız. iyi mücadeleyle kazanılıyor. Yarın rakibimize konuk olacağız. 'u eleyerek, adımızı bir üst tura yazdırmak istiyoruz. Umarım yarın güzel bir galibiyete imza atarak Kayseri'ye döneriz." diye konuştu.

    Orhangazispor-Kayserispor maçı yarın saat 15.00'te, Orhangazi İlçe Stadı'nda başlayacak.

    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:04
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