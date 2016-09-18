 Bireysel hatalar yaktı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Bireysel hatalar yaktı

    Bireysel hatalar yaktı
    Kulübü İkinci Başkanı Rıfat Pehlivan, Süper Lig'de Bursaspor'a bireysel hatalar sonucu yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Pehlivan, "Maça üç puan için çıktık ama sahada istediklerimizi yapamadık. Hatalarımızı düzelterek yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
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