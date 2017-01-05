Dağ Kayağı Milli Takımı Erzincan’da
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından önümüzdeki ay Ergan Dağı'nda yapılacak Dünya Dağ Kayağı Kupası'na Milli takım sporcuları Erzincan'da hazırlanıyor.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:59
- İşte son Kartal
Toplam 18
Yorum
masallah herkes uzman olmus !!
- Fener'e koşuyor!
Toplam 32
Yorum
Sneijder_W 13. sıradaki Trabzonspor'da gösterdiği üstün başarı yüzünden febe'ye transfer oldu. 10 numara koydum sahaya başladım oynamaya . 10 numara koydum sahaya da başladım oynamaya. Maça baktım 10 numara yok başladım ağlamaya.
- İşte son Kartal
Toplam 18
Yorum
engin bos konusuyorsun cihad kardes..1. babel bonservissiz geldi, masinin artmasinin sebebleri var, 1. deportivo da iyi futbol oynadi ve kulüblerin ilgisini cekti2. bonservisi yok 3.türkiyenin hali belli, sen babel gibi bir futbolcuyu 2 mio getirebiliyorsan, helal olsun dersin birakirsin. Simdi gelelim mitrovice, adam 23 yasinda hirvat milli takimda oynuyor, kaca gelecekti? hem ekici nerde oynuyor, mitrovic nerde oynuyor, sen istersen ilk önce bunu arastir..
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