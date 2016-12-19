 Erzurum’da şov – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Erzurum’da şov

    Erzurum’da şov
    Erzurum Palandöken'de düzenlenen FIS Anatolian Cup'ta Türk kayakçıları 3 madalya elde etti. Slalom kadınlarda Özlem Çarıkçıoğlu, erkeklerde Serdar Deniz gümüş, Nihat Enes de bronz kazandı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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