 Dünya kupası Erciyes’te – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Dünya kupası Erciyes’te

    Dünya kupası Erciyes’te
    'nın final etabı 4 Mart'ta Erciyes'te gerçekleşecek. Böyle bir sportif faaliyete ikinci kez ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Kayseri'yi, Alpler standartlarında turizm merkezi yapmak için çalışıyoruz" dedi. Dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunu buluşturacak yarış, aynı zamanda kristal küre ödülünü kazanacak sporcuyu da belirleyen etap olacak.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:02
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