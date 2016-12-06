Kupa yine bizde
Kış sporlarının en ilgi çeken dalı olan Snowboard Dünya Kupası bu yıl da Türkiye’de. Dev organizasyon Erciyes’te.
Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen 'FIS Snowboard Dünya Kupası' Türkiye Kayak Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Erciyes A.Ş.'nin destekleriyle Türkiye'de düzenleniyor. Ülkemiz spor tarihinde ilk kez geçtiğimiz kış Erciyes'te düzenlenen Dünya Kupası, başarılı organizasyon sebebiyle FIS'in onayıyla yine Erciyes'te gerçekleştirilecek. Canlı yayınlarla birlikte dünyada bir milyardan fazla kişiye ulaşması beklenen şampiyonada dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusu yarışacak. Yarın organizasyonla ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Kupa yine bizde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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