 Kupa yine bizde – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Kupa yine bizde

    Kupa yine bizde

    Kış sporlarının en ilgi çeken dalı olan bu yıl da Türkiye’de. Dev organizasyon Erciyes’te.

    (FIS) tarafından düzenlenen 'FIS ' Türkiye Kayak Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Erciyes A.Ş.'nin destekleriyle Türkiye'de düzenleniyor. Ülkemiz spor tarihinde ilk kez geçtiğimiz kış Erciyes'te düzenlenen Dünya Kupası, başarılı organizasyon sebebiyle FIS'in onayıyla yine Erciyes'te gerçekleştirilecek. Canlı yayınlarla birlikte dünyada bir milyardan fazla kişiye ulaşması beklenen şampiyonada dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusu yarışacak. Yarın organizasyonla ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:10
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