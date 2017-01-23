Paşalı Abdullah Adana'da yok
Sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, ayrıca bir de oyuncusunu kaybetti. Maça ceza sınırında çıkan Abdullah Durak, 23. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Abdullah, ligin gelecek hafta Adana ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Paşalı Abdullah Adana'da yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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