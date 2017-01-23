 Paşalı Abdullah Adana'da yok – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Paşalı Abdullah Adana'da yok

    Paşalı Abdullah Adana'da yok
    Sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, ayrıca bir de oyuncusunu kaybetti. Maça ceza sınırında çıkan , 23. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Abdullah, ligin gelecek hafta Adana ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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