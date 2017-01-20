Kasımpaşa transferi bitirdi
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Arjantin 1. Futbol Ligi takımlarından Colon'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristian Guanca'yı, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
Cristian Guanca, son olarak Ekvador'un Emelec takımında kiralık olarak forma giymişti.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:16
- Hedef Honda mı?
Toplam 28
Yorum
I.D.33 Kesinlikle M.Ekici !!!Cok büyük oyuncuyu kaybetmis olur yoksa FB.
- Bu bizim son kurşunumuz
Toplam 7
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emre geçen yıl 500 milyon euroya satıcaz diyip şimdi tl ye çevirdiler işi helal olsun sana dursun...
- Yıldırım’a 6.5 ay
Toplam 15
Yorum
Hakli olabilir... GSli Azizi bende sevmem. Bu aciklamayi kendi cani yanmadan yapsa, cikar helal olsun deriz. Adamin hakli oldugu yerde cok arkadas. Hakemler berbat
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