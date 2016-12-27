3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, oyuncusu kaleci Ramazan Köse'nin sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 13:23
- En fazla 2 oyuncu...
Toplam 7
Yorum
yeniden Muslera ve Brumadan başka hepsi satılmalı.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 50
Yorum
Aslan HAKEM DOGRU KARAR VERDI BUNLARIN ISTEDIGINI YAPIP FENERDE MACI 2-1 KAYBETSEYDI YADA BERABERE BITIRSEYDI MACI KIYAMETI KOPARIRDI BU HAKEM ESKILERI BÜTÜN KÖTÜLÜKLERIN SEBEBI BU HAKEM ESKILERI
- eLENSe
Toplam 16
Yorum
olayları inceleyen Jeremain Lens,küçükken atari salonlarında rastladığımız,bölüm geçemeyenlere '' ver geçeyim '' diyip makinayi saatlerce esir alan tayfa gibi ;)))
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