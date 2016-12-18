Goller sürpriz oldu

Kasımpaşa'nın başarılı hocası Kemal Özdeş, "Beşiktaş karşısında çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Türkiye'nin en ofansif takımına karşı mücadele ettiklerini ifade eden Özdeş, "İlk 20 dakikada fazla pozisyon vermedik bu artıydı. Basit bir kontradan golü yedik. 2. yarıda direnç göstermek istedik. Goller iki takım için de sürpriz oldu. Değerli bir galibiyet" dedi