Beşiktaş’a kafa tuttu

F.Bahçe ve G.Saray'a diş geçiremeyen Kasımpaşa, Beşiktaş'a şans tanımadı.

İki takımı da sahasında ağırlayan lacivert-beyazlılar, 4. haftada F.Bahçe'ye 5-1, 13. haftada ise G.Saray'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Beşiktaş karşısında geriye düşmesine karşılık maçı kazanmasını bilen Kasımpaşa, sahasında 3. galibiyete imza attı. Lacivert-beyazlılar, sahasında oynadığı 8 maçın 7'sinde rakip fileleri havalandırırken bu 7 maçta da kalesinde gol gördü. Sadece Gaziantepspor ile oynadığı karşılaşma golsüz sona erdi.