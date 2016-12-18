 Beşiktaş’a kafa tuttu – Fotomaç – 18 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş’a kafa tuttu

    Beşiktaş’a kafa tuttu

    F.Bahçe ve G.Saray'a diş geçiremeyen , Beşiktaş'a şans tanımadı.

    İki takımı da sahasında ağırlayan lacivert-beyazlılar, 4. haftada F.Bahçe'ye 5-1, 13. haftada ise G.Saray'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Beşiktaş karşısında geriye düşmesine karşılık maçı kazanmasını bilen Kasımpaşa, sahasında 3. galibiyete imza attı. Lacivert-beyazlılar, sahasında oynadığı 8 maçın 7'sinde rakip fileleri havalandırırken bu 7 maçta da kalesinde gol gördü. Sadece Gaziantepspor ile oynadığı karşılaşma golsüz sona erdi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş’a kafa tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle