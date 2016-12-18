 3 değişiklik – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    3 değişiklik

    3 değişiklik

    Güneş, Bursa maçına göre 3 değişiklik yaptı.

    Cezalı Guedes'in yerine savunmanın göbeğinde şans buldu. Olcay yedek soyunurken, Quaresma orta sahanın sağında oynadı. Necip'in yerine ise Tolgay ilk 11'de forma giydi.

    Etkili olamadı
    'nun yerine şans bulan Rhodolfo, 4 maç sonra ligde ilk 11'de oynadı. Son olarak Trabzonspor ile yaptığı maçta ilk 11'de yer alan Brezilyalı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 4. kez forma giydi. Bekleneni veremedi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:05
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