Kasımpaşa’da hedef galibiyet
Kasımpaşa, yarın evinde karşılaşacağı Beşiktaş’ı mağlup ederek ligde çıkışa geçmek istiyor.
Son 10 maçın galibi Beşiktaş
Kasımpaşa, Beşiktaş'a karşı oynadığı son 10 maçta 2 galibiyet alırken, 6 karşılaşmanın galibi ise siyah-beyazlılar oldu. Taraflar 2 maçta ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Lacivert-beyazlılar bu 10 maçta rakibine 12 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü. Kasımpaşa, rakibine karşı evinde oynadığı son maçı 2-1 kazanmıştı. Paşa, bu skorla lig tarihinde Beşiktaş'a karşı ilk iç saha galibiyetini almıştı.
Rakibine karşı son iki lig maçını kaybetmedi
Kasımpaşa, Beşiktaş'a karşı oynadığı son iki lig maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, mağlubiyet yüzü görmedi. Kasımpaşa'nın tarihinde Beşiktaş karşısında üç maçlık bir yenilmezlik serisi ise bulunmuyor.
Lacivert-beyazlılar, geçen hafta Çaykur Rizespor'u tek golle devirerek dört haftalık galibiyet özlemine son vermişti. Siyah-beyazlılar karşısına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Kasımpaşa, bu maçı kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Evinde oynadığı son lig maçında ise Galatasaray'a 2-1 kaybeden Kasımpaşa, en son ocak-şubat ayında iç sahada üst üste iki maçtan da mağlup ayrılmıştı.
Düdük Halil Umut Meler'de
17 Aralık Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:23
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Toplam 29
Yorum
net o kişi fedarasyon başkanı seçilirken fb olarak desteklediniz bunları o zaman bilmiyormuydunuz hemen maç kaybedince bunları söyle
- Cavanda müjdesi
Toplam 4
Yorum
onur ataç fransadan yazıyorum hasta gs lıyım sağ bek Sabaly bonservisi 3,5 milyon euro bordeaux oynuyor kiralık psg topçusu yaş 23 fırtına gibi 17 maç 4 asist selçuktan daha fazla asisti var geleceği kurtarırsınız eboue gibi topçu siyahi
- Cavanda müjdesi
Toplam 4
Yorum
yönetim uyuma hemen satın üstüne sabriyide bonus verin ivanoviç ile el sıkışın ocak ayında hem stoper hem sağ bek oynuyor hemde kralını ,linneste ondan bişeyler kapar eboueden beri sağ bek yok takımda
Kasımpaşa’da hedef galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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