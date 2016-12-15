 Paşa’ya uyarı – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Paşa’ya uyarı

    Paşa’ya uyarı
    Ligde 1-0 yendiği Rize'ye kupada 6-1 mağlup olan 'da moraller alt-üst oldu. Farklı yenilginin ardından oyuncularını sert bir dille teknik direktör Kemal Özdeş, "Forma istiyorsanız bu kadar basit hatalar yapmayacaksınız" ifadesini kullandı.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:39
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