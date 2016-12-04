Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kemal Özdeş, şanssız bir müsabakayı geride bıraktıklarını aktararak, "Bizim için kötü bir akşam oldu" dedi.

Henüz 6. dakikada kalelerine gelen ilk şutun gol olduğunu aktaran Özdeş, şunları söyledi:

"Maça geride başlamış olduk. Sonrasında oyunu oturtmaya çalıştık ve dengeli bir futbol sergiledik. İkinci yarıda daha coşkuluyduk. Golü de bulduk ancak sonrasında kötü bir gol yedik. Oyunu bırakmadık. Niyetimiz birinci bölgede rakibe pas yaptırmamaktı. Bunda başarılıydık. Galibiyet için fırsatlar geldi ama yediğimiz basit goller bunu engelledi. Eğer penaltıyı atsak, sonrasında ne olurdu bilemiyorum. Daha vakit de vardı. Bu bir fırsattı ama kullanamadık. Geçen hafta Akhisar Belediyespor maçında önce verilen, sonra iptal edilen golümüz vardı. Bugün Koita'nın Muslera'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilen golün de nizami olduğunu düşünüyorum. Oyun olarak iyiydik ama puan alamamak üzücü."

Adem Büyük'ün kaçırdığı penaltı vuruşunun hatırlatılması üzerine lacivert-beyazlı teknik adam, "Penaltılar kaçabiliyor. Adem daha önce penaltıdan goller attı, bugün ise atamadı. Onun bize maç kazandırdığı çok zamanlar oldu." ifadelerini kullandı.

Önlerinde Çaykur Rizespor ile yapacakları çok önemli bir maç bulunduğunu aktaran Özdeş, "Bugünkü oyunumuzu sürdürmek önceliğimiz olacak. Artık maç kazanmalı ve bir çıkış yakalamalıyız. Umarım Rize'de bunu gerçekleştiririz." şeklinde görüş belirtti.