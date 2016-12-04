"Bizim için kötü bir akşam oldu"
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, sergiledikleri futbolda memnun olduğunu ancak sonuca gidemediklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kemal Özdeş, şanssız bir müsabakayı geride bıraktıklarını aktararak, "Bizim için kötü bir akşam oldu" dedi.
Henüz 6. dakikada kalelerine gelen ilk şutun gol olduğunu aktaran Özdeş, şunları söyledi:
"Maça geride başlamış olduk. Sonrasında oyunu oturtmaya çalıştık ve dengeli bir futbol sergiledik. İkinci yarıda daha coşkuluyduk. Golü de bulduk ancak sonrasında kötü bir gol yedik. Oyunu bırakmadık. Niyetimiz birinci bölgede rakibe pas yaptırmamaktı. Bunda başarılıydık. Galibiyet için fırsatlar geldi ama yediğimiz basit goller bunu engelledi. Eğer penaltıyı atsak, sonrasında ne olurdu bilemiyorum. Daha vakit de vardı. Bu bir fırsattı ama kullanamadık. Geçen hafta Akhisar Belediyespor maçında önce verilen, sonra iptal edilen golümüz vardı. Bugün Koita'nın Muslera'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilen golün de nizami olduğunu düşünüyorum. Oyun olarak iyiydik ama puan alamamak üzücü."
Adem Büyük'ün kaçırdığı penaltı vuruşunun hatırlatılması üzerine lacivert-beyazlı teknik adam, "Penaltılar kaçabiliyor. Adem daha önce penaltıdan goller attı, bugün ise atamadı. Onun bize maç kazandırdığı çok zamanlar oldu." ifadelerini kullandı.
Önlerinde Çaykur Rizespor ile yapacakları çok önemli bir maç bulunduğunu aktaran Özdeş, "Bugünkü oyunumuzu sürdürmek önceliğimiz olacak. Artık maç kazanmalı ve bir çıkış yakalamalıyız. Umarım Rize'de bunu gerçekleştiririz." şeklinde görüş belirtti.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:01
- Cimbom fırsat tepmedi!
Toplam 23
Yorum
MERT hoca devre arasına girmeden gönderilmeli bu ne çliedir yahu her sene aynı dertler.. 10 kişilik takıma karşı çift forvet yapamıyor- milyon eu luk adamları 90 da vakit çalmak için oyuna alıyor de jong tolga ciğerciden çok kötü ama 11 de... sabri dökülüyor çalım manyağı yaptılar adamı 10 kişilik kasımpaşanın her gelişi her atak kalede bitti Linnes klubede takım savunması diye bişey yok kazansa bile oyun kötü yeter artık yahu gönderin bu adamı
- Yavru Kartal’dan fair-play dersi
Toplam 9
Yorum
Ahmet kemal Sanli besiktasimiz burdada gosterdi buyuklugunu. Fb taraftari eski milli oyunculari gokhan gonulu ayakta alkislamak yerine etmedigini birakmadi.yeri geldi kufretti yeri geldi suratina dolar atti yeri geldi sahada bicti. Fblilerin fair playdan anladiklari budur. Biz tosicin pozisyonuna kirmizi deriz de sen persi nin pozizyonuna kirmizi diyemezsin. Biz trabzon macinda q7 atilmaliydi deriz de sen h. Ali kaldirimin yaptigi cok ayip bile diyemezsin. Aramizdaki fark budur febliler. Biz vicdanliyizdir sen degilsindir. O yuzden fair play ruhunu anlamani beklemeyiz senden
- ''Son derece çirkin...''
Toplam 59
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Madenli Senin gibi kekler de asalet sansınlar hepsi para için yapıyor Tümer de Gökhan da
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