 Paşa isyanda – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Paşa isyanda

    Paşa isyanda
    Ligin 12. haftasını Akhisar yenilgisiyle kapatan 'da isyan var... Başkanvekili , verilmeyen gollerine tepki gösterip, "MHK nasıl atama yapıyor? Manisa ekibinin maçına Manisa hakemi atıyorsun. Bu maç alt sıraları etkiliyordu. En kötü 1 puan alacaktık. Sezon sonunda benim 1 puana ihtiyacım olsa bunun hesabını kim verecek?" açıklamasında bulundu.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
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