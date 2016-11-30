 Kasımpaşa, ilk maçında deplasmanda – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Kasımpaşa, ilk maçında deplasmanda

    Kasımpaşa, ilk maçında deplasmanda

    Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında yarın Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Sancaktepe Belediyespor'a konuk olacak.

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 1-0 mağlup olan lacivert-beyazlılar, kupada Sancaktepe Belediyespor'u yenerek hem gruba iyi bir başlangıç yapmak hem de ligin 13. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı öncesi moral depolamak istiyor.

    Sancaktepe ilçesinde 15 Temmuz Stadı'nda saat 12.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Onur Karabaş yönetecek.

    Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta geriden kalan 15 haftada topladığı 35 puanla en yakın rakibi Kocaelispor'un 9 puan önünde lider durumda bulunan teknik direktör Hikmet Sevim yönetimindeki Sancaktepe Belediyespor, grup aşamasına yükselebilmek için 3 eleme maçı oynadı.

    Kırmızı-beyazlılar, sırasıyla Beylerbeyi ve Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, Bandırmaspor'u da normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 biten maçın sonunda penaltı atışlarıyla 6-5 geçerek gruplara kalma başarısını göstermişti.

    Kasımpaşa ise tarihinde ilk defa gruplara yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda elemelerde 3. turda Kahramanmaraşspor'u 2-0'la geçmişti.

    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:52
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