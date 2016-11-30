Kasımpaşa, ilk maçında deplasmanda
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında yarın Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Sancaktepe Belediyespor'a konuk olacak.
Sancaktepe ilçesinde 15 Temmuz Stadı'nda saat 12.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Onur Karabaş yönetecek.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta geriden kalan 15 haftada topladığı 35 puanla en yakın rakibi Kocaelispor'un 9 puan önünde lider durumda bulunan teknik direktör Hikmet Sevim yönetimindeki Sancaktepe Belediyespor, grup aşamasına yükselebilmek için 3 eleme maçı oynadı.
Kırmızı-beyazlılar, sırasıyla Beylerbeyi ve Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, Bandırmaspor'u da normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 biten maçın sonunda penaltı atışlarıyla 6-5 geçerek gruplara kalma başarısını göstermişti.
Kasımpaşa ise tarihinde ilk defa gruplara yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda elemelerde 3. turda Kahramanmaraşspor'u 2-0'la geçmişti.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:52
- Fernandao bombası
Toplam 4
Yorum
has uşak atıffı alın atıfıı yahu adam ilaç bize
- Fernandao bombası
Toplam 4
Yorum
bluesky61 iyi bir golcüye tabiiki ihtiyaç var ama önce oyun sistemimizi oturtmak lazım.. ligin tartışmasız en kötü futbolunu oynuyoruz..
- Lens için kritik gün
Toplam 4
Yorum
Korulu Lens oynarsa besiktasin bekleri ve savunması cok hata yapar van persie ve sowda golleri çok kolay atar inşallah oynar
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