 5 maçta 10 puan – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
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    5 maçta 10 puan

    5 maçta 10 puan
    Sezona istediği gibi başlayamayan , ilk beş haftada sadece bir beraberlik almış ve son sırada yer almıştı. Sahasında 3-1 kazandığı maçıyla çıkışa geçen Kasımpaşa son 5 maçta 10 puan çıkardı.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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