Paşa ilk yarıda geçti

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Alanyaspor oldu. 4. dakikada Vagner Love ile gole yaklaşan Akdeniz ekibi, oyuna hızlı başlasada golü bulan taraf ev sahibi oldu. 15. dakikada sol kanattan gelişen atakta Veignau topu ceza sahası içerisine giren Castro'ya aktardı. Castro, topu bekletmeden daha boş pozisyondaki Adem Büyük'e verdi. Adem Büyük'ün altıpastan topun gelişine çıkardığı şut ile Kasımpaşa öne geçti. 35. dakikada Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi. Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Turgut Doğan Şahin'in vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 2-0.



41. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Nsakala'nın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı. Ceza yayının gerisinden seken topun gelişine vuran Sackey'in sert şutunda top ağlarla buluştu.



2. yarıda ise Alanya Vagner Love ile önemli fırsatları kullanamadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

Böylece son 4 maç maçında 3. kez kazanan Kasımpaşa 11 puana yükseldi. Ayetmiz Alanyaspor ise 8 puanda kaldı.