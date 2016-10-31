Paşa ilk yarıda geçti
Spor Toto Süper Lig'in alt sıralarında yer alan iki ekibin maçında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Alanyaspor oldu. 4. dakikada Vagner Love ile gole yaklaşan Akdeniz ekibi, oyuna hızlı başlasada golü bulan taraf ev sahibi oldu. 15. dakikada sol kanattan gelişen atakta Veignau topu ceza sahası içerisine giren Castro'ya aktardı. Castro, topu bekletmeden daha boş pozisyondaki Adem Büyük'e verdi. Adem Büyük'ün altıpastan topun gelişine çıkardığı şut ile Kasımpaşa öne geçti. 35. dakikada Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi. Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Turgut Doğan Şahin'in vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 2-0.
41. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Nsakala'nın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı. Ceza yayının gerisinden seken topun gelişine vuran Sackey'in sert şutunda top ağlarla buluştu.
2. yarıda ise Alanya Vagner Love ile önemli fırsatları kullanamadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi.
Böylece son 4 maç maçında 3. kez kazanan Kasımpaşa 11 puana yükseldi. Ayetmiz Alanyaspor ise 8 puanda kaldı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:09
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Paşa ilk yarıda geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.