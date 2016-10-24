Paşa'nın dönüşü
Ligde yalnızca 1 galibiyeti bulunan Kasımpaşa, deplasmanda Osmanlı’yı Pavelka ve Adem’in goleriyle geçti, rakibinin yenilmezliğini bitirdi...
Süper Lig'de hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Villareal'e karşı zorlu bir mücadele veren Osmanlıspor, ligde bu haftaya kadar yalnızca 1 galibiyeti bulunan Kasımpaşa'ya sahasında 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere biterken, 50. dakikada David Pavelka, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. 77'nci dakikaya gelindiğinde Badou Ndiaye skora dengeyi getirdi. 82'de penaltı kazanan konuk ekipte Adem Büyük skoru belirleyen golü kaydetti. Kasımpaşa 2-1'lik galibiyetle puanını 8'e yükseltti. Osmanlıspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki ilk yenilgisini almış oldu ve 11 puanda kaldı.
OSMANLISPOR İLK KEZ YENİLDİ
Kasımpaşa'ya evinde 2-1 yenilen Osmanlıspor ligde ilk mağlubiyetini almış oldu. Başkent ekibi 11 puanda kaldı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Villareal maçı sonrası yorgun olduklarını belirterek, "Gol yollarında etkili değildik" dedi.
KASIMPAŞA ZORU BAŞARDI
Osmanlı sahasında oynadığı son 12 lig maçında rakiplerine kaybetmemişti. Kasımpaşa uzun bir sürenin ardından güçlü rakibine iç sahada şok yaşattı
OSMANLISPOR İLK KEZ YENİLDİ
Kasımpaşa'ya evinde 2-1 yenilen Osmanlıspor ligde ilk mağlubiyetini almış oldu. Başkent ekibi 11 puanda kaldı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Villareal maçı sonrası yorgun olduklarını belirterek, "Gol yollarında etkili değildik" dedi.
KASIMPAŞA ZORU BAŞARDI
Osmanlı sahasında oynadığı son 12 lig maçında rakiplerine kaybetmemişti. Kasımpaşa uzun bir sürenin ardından güçlü rakibine iç sahada şok yaşattı
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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