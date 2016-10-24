 Paşa'nın dönüşü – Fotomaç – 24 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Paşa'nın dönüşü

    Paşa'nın dönüşü

    Ligde yalnızca 1 galibiyeti bulunan , deplasmanda Osmanlı’yı Pavelka ve Adem’in goleriyle geçti, rakibinin yenilmezliğini bitirdi...

    Süper Lig'de hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Villareal'e karşı zorlu bir mücadele veren Osmanlıspor, ligde bu haftaya kadar yalnızca 1 galibiyeti bulunan 'ya sahasında 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere biterken, 50. dakikada David Pavelka, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. 77'nci dakikaya gelindiğinde Badou Ndiaye skora dengeyi getirdi. 82'de penaltı kazanan konuk ekipte Adem Büyük skoru belirleyen golü kaydetti. Kasımpaşa 2-1'lik galibiyetle puanını 8'e yükseltti. Osmanlıspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki ilk yenilgisini almış oldu ve 11 puanda kaldı.

    OSMANLISPOR İLK KEZ YENİLDİ
    Kasımpaşa'ya evinde 2-1 yenilen Osmanlıspor ligde ilk mağlubiyetini almış oldu. Başkent ekibi 11 puanda kaldı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Villareal maçı sonrası yorgun olduklarını belirterek, "Gol yollarında etkili değildik" dedi.

    KASIMPAŞA ZORU BAŞARDI
    Osmanlı sahasında oynadığı son 12 lig maçında rakiplerine kaybetmemişti. Kasımpaşa uzun bir sürenin ardından güçlü rakibine iç sahada şok yaşattı
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Paşa'nın dönüşü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.