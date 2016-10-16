Kasımpaşa’da sessiz kapışma
Kasımpaşa ile G.Antep, İstanbul’da 0-0 berabere kaldı. Konuk ekipte Abdülkadir ve Rajtoral kırmızı kart gördü.
ITANDJE BAŞARILIYDI
Bu dakikadan sonra adeta tek kaleye dönenen mücadelede, Kasımpaşa Batuhan ve Adem ile girdiği birçok gol pozisyonunda kaleci Itandje'ı geçemedi. 90+1'de ise Antep'te Rajtoral da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı. Kamerunlu eldivenin kalesinde devleştiği maç golsüz sona erdi.
ÖZDEŞ: YANLIŞ TERCİHLER YAPTIK
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "G.Antep maçını 1 puanla tamamladık. İlk yarıda final paslarına kadar iyi pozisyon aldık ama son tercihlerimizi etkili kullanamadık. İkinci yarıya iştahlı başladık ve baskı da kurduk. Rakibimiz 10 kişi kalınca fırsatı kullanamadık" diye konuştu.
KARTAL: 9 KİŞİYLE BU KADAR OLUR...
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçını 9 kişi tamamladıklarını belirterek, "Bu yüzden 1 puan iyidir. 90 dakika boyunca maçı kazanacak pozisyonlarımız da oldu. İlk yarıyı daha iyi oynayabilirdik. Takımın mücadelesinden memnunum" dedi.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:19
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
Kasımpaşa’da sessiz kapışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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