 Kasımpaşa’da sessiz kapışma – Fotomaç – 16 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’da sessiz kapışma

    Kasımpaşa’da sessiz kapışma

    ile G.Antep, İstanbul’da 0-0 berabere kaldı. Konuk ekipte Abdülkadir ve Rajtoral kırmızı kart gördü.

    Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa evinde konuk ettiği Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı. 90 dakika boyunca her iki takım da hücumda etkili olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şekilde geçerken, Gaziantespor'da 54. dakikada Abdulkadir Kayalı kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    ITANDJE BAŞARILIYDI
    Bu dakikadan sonra adeta tek kaleye dönenen mücadelede, Batuhan ve Adem ile girdiği birçok gol pozisyonunda kaleci Itandje'ı geçemedi. 90+1'de ise Antep'te Rajtoral da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı. Kamerunlu eldivenin kalesinde devleştiği maç golsüz sona erdi.

    ÖZDEŞ: YANLIŞ TERCİHLER YAPTIK
    Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "G.Antep maçını 1 puanla tamamladık. İlk yarıda final paslarına kadar iyi pozisyon aldık ama son tercihlerimizi etkili kullanamadık. İkinci yarıya iştahlı başladık ve baskı da kurduk. Rakibimiz 10 kişi kalınca fırsatı kullanamadık" diye konuştu.

    KARTAL: 9 KİŞİYLE BU KADAR OLUR...
    Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçını 9 kişi tamamladıklarını belirterek, "Bu yüzden 1 puan iyidir. 90 dakika boyunca maçı kazanacak pozisyonlarımız da oldu. İlk yarıyı daha iyi oynayabilirdik. Takımın mücadelesinden memnunum" dedi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa’da sessiz kapışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.