Kasımpaşa siftah yaptı
Kasımpaşa, Sow’un atılması ile 10 kişi kalan Kayserispor’u Adem, Veysel ve Batuhan ile devirerek ligde ilk galibiyetini kazandı, puanını 4 yükseltti.
Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Kasımpaşa sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. İstanbul ekibi ligde ilk galibiyetini alırken puanını 4 yaptı. Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kaybetmeyen Kayserispor'u 1-0 geriye düştüğü maçta Adem Büyük (59), Veysel Sarı (66) ve Batuhan Altıntaş'ın (90) golleriyle 3-1 devirdi. Konuk ekip Kayserispor'da Samba Sow, 50. dakikada kırmızı kart görerek 10 kişi bırakırken, sarı-kırmızılı ekip bu yenilgiyle ligde 5 puanda kaldı.
KUTLU: HAKEMLE ALAKALI SIKINTI VARDI
Kayserispor'un hocası Hakan Kutlu, iyi futbol sergiledikleri maçta Sow'un atılmasıyla oyunun tersine döndüğünü belirterek, Ali Palabıyık'a yüklendi: Maçın büyük bölümünde hakemle alakalı sıkıntı vardı. Pavelka'nın maç içinde birden fazla kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kırmızı kart öncesi Sıow'a faul yapıldı.
ÖZDEŞ: BU ŞEKİLDE DEVAM ETMELİYİZ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Kayserispor maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Özellikle ikinci yarıda iyi oynadık. boş alanları iyi kullandık. Son vuruşlarımız iyiydi" dedi. Kayserispor'un hocası Hakan Kutlu ise 50. dakikada Sow'un gördüğü kırmızı kartın kırılma anı olduğunu belirtti.
KUTLU: HAKEMLE ALAKALI SIKINTI VARDI
Kayserispor'un hocası Hakan Kutlu, iyi futbol sergiledikleri maçta Sow'un atılmasıyla oyunun tersine döndüğünü belirterek, Ali Palabıyık'a yüklendi: Maçın büyük bölümünde hakemle alakalı sıkıntı vardı. Pavelka'nın maç içinde birden fazla kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kırmızı kart öncesi Sıow'a faul yapıldı.
ÖZDEŞ: BU ŞEKİLDE DEVAM ETMELİYİZ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Kayserispor maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Özellikle ikinci yarıda iyi oynadık. boş alanları iyi kullandık. Son vuruşlarımız iyiydi" dedi. Kayserispor'un hocası Hakan Kutlu ise 50. dakikada Sow'un gördüğü kırmızı kartın kırılma anı olduğunu belirtti.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Kasımpaşa siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.