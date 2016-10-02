 Kasımpaşa siftah yaptı – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    siftah yaptı

    Kasımpaşa siftah yaptı

    , Sow’un atılması ile 10 kişi kalan ’u Adem, Veysel ve Batuhan ile devirerek ligde ilk galibiyetini kazandı, puanını 4 yükseltti.

    Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Kasımpaşa sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. İstanbul ekibi ligde ilk galibiyetini alırken puanını 4 yaptı. Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kaybetmeyen 'u 1-0 geriye düştüğü maçta Adem Büyük (59), Veysel Sarı (66) ve Batuhan Altıntaş'ın (90) golleriyle 3-1 devirdi. Konuk ekip Kayserispor'da Samba Sow, 50. dakikada kırmızı kart görerek 10 kişi bırakırken, sarı-kırmızılı ekip bu yenilgiyle ligde 5 puanda kaldı.

    KUTLU: HAKEMLE ALAKALI SIKINTI VARDI
    Kayserispor'un hocası Hakan Kutlu, iyi sergiledikleri maçta Sow'un atılmasıyla oyunun tersine döndüğünü belirterek, Ali Palabıyık'a yüklendi: Maçın büyük bölümünde hakemle alakalı sıkıntı vardı. Pavelka'nın maç içinde birden fazla kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kırmızı kart öncesi Sıow'a faul yapıldı.

    ÖZDEŞ: BU ŞEKİLDE DEVAM ETMELİYİZ
    Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Kayserispor maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Özellikle ikinci yarıda iyi oynadık. boş alanları iyi kullandık. Son vuruşlarımız iyiydi" dedi. Kayserispor'un hocası Hakan Kutlu ise 50. dakikada Sow'un gördüğü kırmızı kartın kırılma anı olduğunu belirtti.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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