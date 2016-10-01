Özdeş futboldan memnun değil

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, bireysel bir hatadan dolayı geri düştüklerini belirtti.

Mücadelenin genelinde Kayserispor'a pozisyon vermediklerini dile getiren Özdeş, "Ligin 6. haftası sonunda 3 puanla tanışmak mutluluk verici. Maçın ilk yarısında dengeli bir oyun vardı. Müsabakanın genelinde pozisyon vermemek bizim adımıza artıydı. Bireysel bir hatadan dolayı geri düştük. İkinci yarı daha iştahlı ve arzuluyduk. Önde oynamaya çalıştık. Rakip 10 kişi kalınca sabırlı oynayarak, istediğimiz sonucu aldık." diye konuştu.

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, liglere verilecek milli maç arasını iyi değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Oyuna giren Veysel Sarı ve Batuhan Altıntaş'ın sonuca etki etmesi, benim için başka bir artıydı. Kazanmaya devam etmek lazım. Oyun standardını ve kazanacak tutumu devam ettirmek bizim için önemli. Milli maç arası var. Ondan sonra Gaziantepspor maçıyla devam edeceğiz. Umarım o maçta da kazanacak tutumu sergileriz ve istediğimiz sonucu alırız." değerlendirmesinde bulundu.