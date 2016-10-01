 Özdeş futboldan memnun değil – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Özdeş futboldan memnun değil

    Özdeş futboldan memnun değil

    Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Toto Süper Lig'in 6. haftasında 'u 3-1 mağlup ederek, ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, bireysel bir hatadan dolayı geri düştüklerini belirtti.

    Mücadelenin genelinde 'a pozisyon vermediklerini dile getiren Özdeş, "Ligin 6. haftası sonunda 3 puanla tanışmak mutluluk verici. Maçın ilk yarısında dengeli bir oyun vardı. Müsabakanın genelinde pozisyon vermemek bizim adımıza artıydı. Bireysel bir hatadan dolayı geri düştük. İkinci yarı daha iştahlı ve arzuluyduk. Önde oynamaya çalıştık. Rakip 10 kişi kalınca sabırlı oynayarak, istediğimiz sonucu aldık." diye konuştu.

    Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, liglere verilecek milli maç arasını iyi değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Oyuna giren Veysel Sarı ve Batuhan Altıntaş'ın sonuca etki etmesi, benim için başka bir artıydı. Kazanmaya devam etmek lazım. Oyun standardını ve kazanacak tutumu devam ettirmek bizim için önemli. Milli maç arası var. Ondan sonra maçıyla devam edeceğiz. Umarım o maçta da kazanacak tutumu sergileriz ve istediğimiz sonucu alırız." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:00
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