 ‘Söz! İyi olacağız’ – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    ‘Söz! İyi olacağız’

    ‘Söz! İyi olacağız’
    ile ilk maçına çıkan teknik direktör Kemal Özdeş, takımına güvendiğini, ligin uzun bir maraton olduğunu söyledi. "3-1'i yakaladık, bir gol daha atsak son 10 dakikaya daha iyi girebilirdik" diyen usta hoca, "Bu takım her geçen hafta daha iyi olacak, bunun sözünü verebilirim" ifadesini kullandı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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