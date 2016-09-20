Kasımpaşa ligde dibe
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 6 puanla 6'ıncı sırada geçen Kasımpaşa, bu sezon aynı periyotta dibe vurdu. Bu sezon 4 maçta sadece ligin yeni takımı Adana'dan 1 puan alabilen İstanbul ekibi, (-8) averajla son sırada yer aldı.
K.PAŞA'DA İKİ EKSİK
Lacivert-beyazlı takımda son oynanan Başakşehir maçının 11'inde üç değişiklik vardı. Sakatlıkları bulunan Koita ve Sadiku kadroda yer almazken, Vaigneau yedek kulübesinde yer buldu.
K.PAŞA'DA İKİ EKSİK
Lacivert-beyazlı takımda son oynanan Başakşehir maçının 11'inde üç değişiklik vardı. Sakatlıkları bulunan Koita ve Sadiku kadroda yer almazken, Vaigneau yedek kulübesinde yer buldu.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 23:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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