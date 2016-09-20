 Kasımpaşa ligde dibe – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    ligde dibe

    Kasımpaşa ligde dibe
    Geçtiğimiz sezon Toto Süper Lig'de ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 6 puanla 6'ıncı sırada geçen , bu sezon aynı periyotta dibe vurdu. Bu sezon 4 maçta sadece ligin yeni takımı Adana'dan 1 puan alabilen İstanbul ekibi, (-8) averajla son sırada yer aldı.

    K.PAŞA'DA İKİ EKSİK
    Lacivert-beyazlı takımda son oynanan Başakşehir maçının 11'inde üç değişiklik vardı. Sakatlıkları bulunan Koita ve Sadiku kadroda yer almazken, Vaigneau yedek kulübesinde yer buldu.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:14
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