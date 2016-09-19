Kemal Özdeş iddialı
Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük pozisyonuna Kemal Özdeş'i getiren Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk galibiyetini elde etme amacında olacak. Teknik patron Özdeş, "Rakip zor ama puan için sahaya çıkacağız" dedi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Kemal Özdeş iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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