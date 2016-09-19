 F.Bahçe’den çekinmiyoruz – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    F.Bahçe’den çekinmiyoruz

    F.Bahçe’den çekinmiyoruz
    'nın Gine asıllı Fransız vatandaşı forveti Fode Koita, 'den çekinmediklerini söyledi. Karşılaşmaya yeni hocaları ile çok iyi hazırlandıklarını ve en az 1 puan için sahaya çıkacaklarını belirten Koita, kötü gidişe "dur" demek istediklerini belirtirken, galibiyet için ise "Neden olmasın" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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