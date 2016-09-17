 Özdeş’ten 1 yıllık imza – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Özdeş’ten 1 yıllık imza

    Özdeş’ten 1 yıllık imza
    Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine takımın başına getirdiği Kemal Özdeş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sportif Direktör Nursal Bilgin, Özdeş ile yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "İyi bir sezon yaşamak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:27
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