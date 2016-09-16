 Kasımpaşa yeni hocasını buldu – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    yeni hocasını buldu

    Kasımpaşa yeni hocasını buldu

    Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran , Kemal Özdeş ile anlaştı.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesislerinde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde Özdeş'in, kendisini 1 yıllığına 'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

    İmza töreninde açıklamalarda bulunan Nursal Bilgin, transfer politikası, altyapı ve oyun disiplinlerinde yeni modeller oluşturduklarını aktararak, "Bu politikaları uygulayabilecek en uygun kişi olarak yönetimimiz teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş'i seçmiştir. Sözleşme 1 yıllık olmasına rağmen uzun vadeli olarak düşünülmektedir. Hayırlara vesile olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

    Kemal Özdeş ise, Kasımpaşa'da teknik direktör olmanın kendisi için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu kaydederek, "Organizasyon ve profesyonelliğin üst düzeyde olduğu kulübümüzde, bu organizasyonun bir parçası olmak benim için çok değerli. Bundan sonra Türk futboluna oyuncu yetiştiren hem de ülkemizi temsil edecek bir takım oluşturmak en büyük amacımız olacak. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 17:57
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