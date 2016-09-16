Kasımpaşa yeni hocasını buldu
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile anlaştı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesislerinde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde Özdeş'in, kendisini 1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Nursal Bilgin, transfer politikası, altyapı ve oyun disiplinlerinde yeni modeller oluşturduklarını aktararak, "Bu politikaları uygulayabilecek en uygun kişi olarak yönetimimiz teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş'i seçmiştir. Sözleşme 1 yıllık olmasına rağmen uzun vadeli olarak düşünülmektedir. Hayırlara vesile olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
Kemal Özdeş ise, Kasımpaşa'da teknik direktör olmanın kendisi için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu kaydederek, "Organizasyon ve profesyonelliğin üst düzeyde olduğu kulübümüzde, bu organizasyonun bir parçası olmak benim için çok değerli. Bundan sonra Türk futboluna oyuncu yetiştiren hem de ülkemizi temsil edecek bir takım oluşturmak en büyük amacımız olacak. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:57
- Asıl olan Galatasaray
Toplam 14
Yorum
s cimbom yedek kalmaktan gocunmazsın tabikide bu parayı verip seni kim alacak ki olsa talibin zaten gideceksinde seni keşfeden olmadı daha müthiş yan pas harika geri paslarını keşfetseler bir birazda takım senden para kazansa diyeceğim ama malesf mümkün değil.en iyisi garenti ücretinle yedekte otur tabi nereye gitsen bu parayı kazanacaksın .
- Bu nasıl adalet!
Toplam 28
Yorum
Murat Bana olunca veryansın edip, bir başkasına olunca ses çıkarmadığımız sürece bu gibi durumlar daha çok yaşanır... Bugün rakip takım taraftarları ne diyor, dün bize de aynısı olmuştu... İşte yarın yine size aynısı olmaması için, bugünden tepkimizi tüm takım taraftarları olarak vermeliyiz... Sadece başımıza gelince değil...
- Şampiyonluk bizim işimiz
Toplam 8
Yorum
blackbarca bundan sonra sampiyonluklar besiktastan sorulur.
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