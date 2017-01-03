Traore ayrılmak istiyor
Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, futbolcuları Abdou Razack Traore'nin takımdan ayrılmak istediğini kendilerine ilettiğini bildirdi.
Sezonun ilk bölümünde kaydettikleri 19 golün 7'sinin Traore'ye ait olduğunu hatırlatan Gül, "Takıma katkısı çok büyük. Takım arkadaşlarıyla uyum içerisinde ancak Kardemir Karabükspor ülkemizin önemli kulüplerinden birisi. Menfaatleri her şeyin üstündedir. Oyuncumuz Traore bize gitmek istediğini iletti. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bir teklif gelirse gönderebiliriz. Henüz kesin bir teklif yok. Olursa yönetim kurulu olarak değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Karabük ekibiyle 13 maça çıkan ve bin 53 dakika sahada kalan Traore, 7 gol kaydetti. Abdou Razack Traore, 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesine gitmek zorunda kalmış ve ligde iki hafta forma giyememişti. Traore'nin, sezon sonunda kırmızı-mavili ekiple sözleşmesi sona eriyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 12:48
- Defansa Vitor Hugo
Toplam 12
Yorum
suat rıza bu tarz risk içeren transferler kiralık olarak gelip beğenilirse bonservisi alınmalı brezilyalılar ya çok iyi çıkıyor yada berbat!!
- Vesely ve Brown birbirine girdi
Toplam 4
Yorum
gkhgny1907 efes kenar yönetimi eski hocaları atamanın taktiklerini ezberlemiş.top oynamayın foul yapın çirkin olun belki ozaman yenersiniz !!
- Shenhua’dan Demba Ba’ya izin
Toplam 12
Yorum
bjkli eger kupalarda basarli olmak istiyorsan her bölgede hem iyi hem genis kadron olmali, mesela forvette yedek isim ömer ama ömeri en fazla tr kupasinda oynatabilirsin. diyelim ba gelir abou kalir ve yaninda cenk ile forvet sorunu kalmaz bu her bölgede olmasi gerek. en kritik savunma suan bizde
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