Dinamo Kiev'in kalecisi Karabük'le anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından kaleci Oleksandr Rybka ile 2 yıllık ön protokol imzaladı.

Kırmızı-mavili kulübün futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukraynalı milli futbolcuyla ön protokol yaptıklarını, 29 yaşındaki kalecinin en kısa sürede takıma katılacağını söyledi.

Rybka'nın Kardemir Karabükspor'a faydalı olacağına inandığını vurgulayan Gül, "Oleksandr Rybka ile 2 yıllık ön protokol imzaladık. Futbolcu, takımın Antalya kampına katılacak. Transfer dönemi başladığında resmi imzalar atılacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.