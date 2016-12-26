Shakhtar Donetsk transferi açıkladı
Ukraynanın köklü ekiplerinden Shakhtar Donetsk, golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov'un Kardemir Karabükspor ile anlaştığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden 'Shakhtar, Yevhen Seleznov'a teşekkür ediyor' başlığıyla yayınlanan açıklamada 'Seleznyov takımımızdan ayıldı ve Türk kulübü Karabükspor'a transfer oldu' ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada golcü oyunucun Shakhtar Donetsk'teki kariyerine değinilirken bir de video yayınlandı.
Turuncu siyahlı kulüp ayrıca 'Shakhtar, Yevhen Seleznov'a teşekkür ediyor ve kariyerinde onda yeni başarılar ve şampiyonluklar diliyor' sözleriyle eski oyuncusuna veda etti.
ÖN PROTOKOL İMZALANDI
Öte yandan, Kardemir Karabükspor'un Yevhen Seleznyov ile ön protokol imzaladığı öğrenildi.
Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut da kısa süre önce yaptığı açıklamada Shakhtar Donetsk'te forma giyen Ukraynalı santrafor Yevhen Seleznyov ile resmen anlaştıklarını açıkladı.
Kırmızı-mavili ekibin 31 yaşındaki futbolcu 2,5 yıllığına anlaşma sağladığı ve transfer sezonun açılmasıyla birlikte resmi imzaların atılacağını belirtildi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:58
- Futbol böyle oynanır
Toplam 4
Yorum
......... ALLAH BAĞIŞLASIN SNEIJDER OĞLUN ÇOK GÜZEL.
- Çakır’dan skandal penaltı
Toplam 9
Yorum
behlül Hakem hataları cezasız kaldığı sürece maçların içine ederler böyle...Türkiye lige nasıl gelişsin sonra her hafta 4 5 maçta bariz hatalar yapılıyor.yok efendim yurtdışında da yapılıyormuş orada yılda bir iki hata yapılır bizde her hafta.. ne hikmetse de genellikle büyük takım lehine oluyor hatalar....Beşiktaşa verilen penaltılar beşiktaşa karşı verilse ne olur acaba.. yada fenere veya galatasaraya karşı...Anadolu takımlarımı hep yanacak hata hep aynı tarafa yapılıyosa bunlar hata değildir.
- Taison imzalıyor
Toplam 11
Yorum
mc Taison u alırsak lig biter hakemler ilk yarı gibi müdahil olmazsa
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