 Karabük hırs küpü – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Karabük hırs küpü

    Karabük hırs küpü
    Son iki haftayı puansız kapatan Karabükspor gözünü Konyaspor'a dikti. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-mavililer, teknik direktör İgor Tudor yönetiminde hız kesmeden çalışıyor. Galibiyetten başka düşüncelerinin olmadığını söyleyen Hırvat hoca, "Taraftarımıza 3 puan sevinci yaşatacağız" diyor.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
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