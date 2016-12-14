 Traore idmana çıktı – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Traore idmana çıktı

    Traore idmana çıktı
    , 'in 15. haftasında 18 Aralık'ta sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Bir yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesi Fildişi Sahili'nde bulunan Abdou Razack Traore Karabük'e dönerek, takımla çalışmaya başladı.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:08
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