 Telafisi Konya’ya – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Telafisi Konya’ya

    Telafisi Konya’ya
    Evinde 6 puanlık maçta Alanyaspor'a kaybeden 'te gözler A.Konyaspor karşılaşmasına çevrildi. Başkan Hikmet Ferudun Tankut, "Oyunumuzu yansıtamadık. Bulduğumuz net pozisyonları da değerlendiremedik. Yine evimizde oynayacağımız Konyaspor maçı var. Bu maç da çok önemli. Kaybedilen puanları telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:36
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