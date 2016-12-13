Telafisi Konya’ya
Evinde 6 puanlık maçta Alanyaspor'a kaybeden K.Karabük'te gözler A.Konyaspor karşılaşmasına çevrildi. Başkan Hikmet Ferudun Tankut, "Oyunumuzu yansıtamadık. Bulduğumuz net pozisyonları da değerlendiremedik. Yine evimizde oynayacağımız Konyaspor maçı var. Bu maç da çok önemli. Kaybedilen puanları telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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