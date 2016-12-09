Tudor: Alanyaspor güçlü bir ekip
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Igor Tudor, hafta sonu sahalarında oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin, "Güçlü bir ekip karşısında ev sahibi olma avantajımızı kullanmak istiyoruz." dedi.
Tudor, Metin Türker Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor'un kaliteli bir ekip olduğunu söyledi.
Zor maç olacağını belirten Tudor, "Sahamızda iyi oynuyoruz. Evimizde sağlam bir takımız, iyi mücadele ediyoruz. Yarın yapacağımız son antrenmanla maça hazır bir hale gelmeyi hedefliyoruz. Güçlü bir ekip karşısında ev sahibi olma avantajımızı kullanmak istiyoruz." diye konuştu.
AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 11 Aralık Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarına devam etti.
Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve pas çalışması ile çift kale maç yaptı.
İdmana, 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesine giden Abdou Razack Traore ile sakatlığı bulunan Rumen oyuncu Marius Silviu Alexe katılmazken kaleci Ahmet Şahin ise takımdan ayrı çalıştı.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:50
- Gökdeniz forma hediye etti
Toplam 2
Yorum
acg Helal olsun. Allah devamını getirsin. İnişallah hocalığında futbolculuğun gibi başarılı olur.
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 30
Yorum
UA Daha evinizde Beşiktaş'ı yenemiyorsunuz.Nasıl Şampiyon olmayı düşünüyorsunuz: ))
- Beşiktaş’ı kayıran namerttir
Toplam 7
Yorum
Nirvana Yıllardır renkli iki takımı kayıranlar namert oğlu namerttir . Beşiktaşın bir düzine ( en az ) şampiyonluğu çalındı .
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