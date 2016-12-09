Tudor: Alanyaspor güçlü bir ekip

Tudor, Metin Türker Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor'un kaliteli bir ekip olduğunu söyledi.

Zor maç olacağını belirten Tudor, "Sahamızda iyi oynuyoruz. Evimizde sağlam bir takımız, iyi mücadele ediyoruz. Yarın yapacağımız son antrenmanla maça hazır bir hale gelmeyi hedefliyoruz. Güçlü bir ekip karşısında ev sahibi olma avantajımızı kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 11 Aralık Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarına devam etti.

Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

İdmana, 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesine giden Abdou Razack Traore ile sakatlığı bulunan Rumen oyuncu Marius Silviu Alexe katılmazken kaleci Ahmet Şahin ise takımdan ayrı çalıştı.