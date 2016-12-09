 Tudor: Alanyaspor güçlü bir ekip – Fotomaç – 09 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Tudor: Alanyaspor güçlü bir ekip

    Tudor: Alanyaspor güçlü bir ekip

    ekiplerinden 'un teknik direktörü , hafta sonu sahalarında oynayacakları maçına ilişkin, "Güçlü bir ekip karşısında ev sahibi olma avantajımızı kullanmak istiyoruz." dedi.

    Tudor, Metin Türker Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 'un kaliteli bir ekip olduğunu söyledi.

    Zor maç olacağını belirten Tudor, "Sahamızda iyi oynuyoruz. Evimizde sağlam bir takımız, iyi mücadele ediyoruz. Yarın yapacağımız son antrenmanla maça hazır bir hale gelmeyi hedefliyoruz. Güçlü bir ekip karşısında ev sahibi olma avantajımızı kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

    AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
    'in 14. haftasında 11 Aralık Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak , hazırlıklarına devam etti.

    Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

    İdmana, 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesine giden Abdou Razack Traore ile sakatlığı bulunan Rumen oyuncu Marius Silviu Alexe katılmazken kaleci Ahmet Şahin ise takımdan ayrı çalıştı.

    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor: Alanyaspor güçlü bir ekip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.