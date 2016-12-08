 ‘6 puanlık maç olacak’ – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘6 puanlık maç olacak’

    ‘6 puanlık maç olacak’
    Osmanlıspor'a mağlup olan K.Karabük, evindeki A.Alanyaspor maçına kilitlendi. Yönetici , "Alanyaspor rakiplerimizden bir tanesi. Önemli bir maç. Bu tür karşılaşmalar 6 puanlık maçlar. Özellikle bu tür maçları evimizde kazanmamız gerekir" dedi.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:36
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