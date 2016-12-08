‘6 puanlık maç olacak’
Osmanlıspor'a mağlup olan K.Karabük, evindeki A.Alanyaspor maçına kilitlendi. Yönetici Tolga Gül, "Alanyaspor rakiplerimizden bir tanesi. Önemli bir maç. Bu tür karşılaşmalar 6 puanlık maçlar. Özellikle bu tür maçları evimizde kazanmamız gerekir" dedi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:36
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