 Karabükspor'da Osmanlıspor mesaisi – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Karabükspor'da Osmanlıspor mesaisi

    Karabükspor'da Osmanlıspor mesaisi

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 4 Aralık Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde, Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'ndaki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Pas ve şut çalışması yapılan antrenman, tam sahada çift kale maçla tamamlandı.

    Antrenmana, sakatlıkları bulunan kaleci Ahmet Şahin ve Rumen oyuncular Marius Silviu Alexe ile Cristian Tanase katılmadı.

    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:18
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