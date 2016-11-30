Karabükspor'da Osmanlıspor mesaisi
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 4 Aralık Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan kaleci Ahmet Şahin ve Rumen oyuncular Marius Silviu Alexe ile Cristian Tanase katılmadı.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:18
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ALPTEKİN FB BANKO ALIR KARDEŞ
- Fenerbahçe'den derbi açıklaması
Toplam 33
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Mertcan Kardes bir kanit göster ...Tabi bişey bulamayınca bir şeyler uyduruyorlar... 6-0 18 sene oldu el isnaf ????
- Fenerbahçe'den derbi açıklaması
Toplam 33
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KRAL YIL 1911 YER FB STADI PAPAZIN ÇAYIRI FB 0 GS 7 UNUTMAYIN KAFANIZA YAZIN
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