 Tudor’un isyanı – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Tudor’un isyanı

    Tudor’un isyanı
    Deplasmanda 'yla karşılaşacak 'te teknik İgor Tudor, milli maç aralarını sevmediğini söyledi. Hırvat çalıştırıcı milli takımlara 7-8 oyuncu gönderdiklerini belirtip, "Traore ve Tanase sakat. Milli takımlara giden oyuncularımız var ve hafta boyu çok iyi antrenmanlar yapamıyoruz" dedi.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:04
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