Igor Tudor'dan derbi yorumu

Tudor, Metin Türker Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç oyuncunun sakat olduğunu ve bu nedenle de sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

"Eksik oyuncular nedeniyle tam olarak hazırlanamadığımız için milli maç aralarını sevmiyorum." diyen Tudor, şunları kaydetti:

"Bunların hiçbiri bahane olamaz. Traore ve Tanase sakat. Onun dışında milli takıma giden oyuncularımız var. Takım halinde iyi antrenmanlar yapamıyoruz ama bu mazeret değil. Hala 2 günümüz var. Bu zaman içerisinde elimizden gelenin en iyisini yaparak Kasımpaşa maçına hazır bir hale geleceğiz. Kasımpaşa'nın son birkaç maçını izledik. İyi bir takım. Yalnız öndeki oyuncuları oynayamayacak. Bu bizim için bir avantaj ancak bizim ne yaptığımız, sahaya nasıl bir oyun yansıttığımız önemli. İyi olduğumuz sürece gerisi bizi ilgilendirmiyor. Aynı şekilde bu hafta sonu da iyi oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe-Galatasaray derbisi"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hatırlatılması üzerine Tudor, "Maçın neticesini yüzde 50 olarak değerlendirebiliriz ama Fenerbahçe bir adım önde. Kendi evlerinde oynayacaklar ama derbiler her zaman derbidir. Dolayısıyla 3 farklı sonuç beklenebilir." dedi.

"Kasımpaşa maçı hazırlıkları"

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, 20 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda, Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli maçlar nedeniyle ülkelerine giden Olafur Ingi Skulason, Iasmin Latovlevici ve Andre Biyogo Poko ile sakatlıkları bulunan Abdou Razack Traore, Marius Silviu Alexe ve Cristian Tanase katılmadı.