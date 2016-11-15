Karabükspor Kasımpaşa'ya hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, 20 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli maçlar nedeniyle ülkelerine giden Olafur Ingi Skulason, Iasmin Latovlevici ve Andre Biyogo Poko ile sakatlıkları bulunan Abdou Razack Traore, Marius Silviu Alexe ve Cristian Tanase katılmadı. Sakatlığı bulunan Ermin Zec ise takımdan ayrı idman yaptı.
İlk bölümde pas çalışması yapan kırmızı-mavili ekip, daha sonra yarı sahada çift kale maç oynadı. Kardemir Karabükspor'un antrenmanı şut çalışmasıyla tamamlandı.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 18:49
- Süpersin çocuk
Toplam 22
Yorum
fbjovi Ozan takim icin onemli bi oyuncu.ancak sakatliktan yeni cikti ve derbide tam sure oynatirmi hoca ve sakatlik donusu ilk macda ne kadar verim olur bilinmez
- Luis Nani'den şok derbi yorumu
Toplam 88
Yorum
fbjovi Acaba nani nin fikri bizi ilgilendiriyomu.derbiyle ilgili yorumunu merak ediyomuyuz..bizde bir iz biraktimi kendisi
- ''Her yıl 2 transfer''
Toplam 10
Yorum
isminiz Oyuncu gondermeyide bu arada unutmayin.
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