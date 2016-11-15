 Karabükspor Kasımpaşa'ya hazırlanıyor – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Karabükspor 'ya hazırlanıyor

    Karabükspor Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

    'in 11. haftasında, 20 Kasım Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli maçlar nedeniyle ülkelerine giden Olafur Ingi Skulason, Iasmin Latovlevici ve Andre Biyogo Poko ile sakatlıkları bulunan Abdou Razack Traore, Marius Silviu Alexe ve Cristian Tanase katılmadı. Sakatlığı bulunan Ermin Zec ise takımdan ayrı idman yaptı.

    İlk bölümde pas çalışması yapan kırmızı-mavili ekip, daha sonra yarı sahada çift kale maç oynadı. 'un antrenmanı şut çalışmasıyla tamamlandı.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:49
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