 ‘Takviye olabilir’ – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    ‘Takviye olabilir’

    ‘Takviye olabilir’
    'un kulüp başkanı , " ile zorlu bir deplasman maçına çıkacağız ancak her engeli aşacak kaliteye sahibiz." dedi. Tankut transfer için ise şunları söyledi: "Kesinlikle oyuncu satmıyoruz. Takviye yapabiliriz. Bu sezon derece yapmak istiyoruz."
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:30
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