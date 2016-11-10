 Karabük’te hedef yüksek – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    ’te hedef yüksek

    Karabük’te hedef yüksek
    Oynadığı futbolla adından söz ettiren 'ün gözü yüksekte... Teknik direktör Tudor, ligi ilk 5 içinde bitirmeyi hedeflediklerini belirtip, "İşimiz kolay değil ama bunu başaracak gücümüz var" diye konuştu.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:52
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