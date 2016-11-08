 Traore yırttı – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    yırttı

    Traore yırttı
    F.Bahçe maçının ardından sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Karabüksporlu Traore'ye ceza çıkmadı. TFF'den yapılan bildiride, oyuncunun sözlerinin disiplin ihlalinin unsurlarını oluşturmadığı için ceza verilmediği ifade edildi.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:25
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