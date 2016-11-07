 Karabük’ten dostluk mesajı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Karabük’ten dostluk mesajı

    Karabük’ten dostluk mesajı

    Kanarya'nın geçtiğimiz hafta sahasında 5-0'la devirdiği Karabük'te Traore'nin sözleri ortalığı karıştırmıştı.

    Karabüklü oyuncu, rakiplerinin hakem sayesinde kazandığını söyleyip, sert ifadeler kullanmıştı. F.Bahçe büyük tepki gösterdiği olayın ardından Karabük'ten açıklama geldi. Traore'nin açıklamalarının yanlış tercümeden kaynaklandığını belirten kırmızı- mavililer, "F.Bahçe ile uzun yıllara dayanan dostluğumuzun bozulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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