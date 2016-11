Hamzaoğlu: Keyifli bir maç oldu

Tudor, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara keyifli bir mücadele izlettirdiklerini belirterek, "Berabere bitmesine rağmen çok yüksek tempoda oynanan bir maçtı. Gol fırsatlarımız vardı, kazanmak istiyorduk, maalesef değerlendiremedik. Bir puanla ayrılıyoruz." diye konuştu.

Sloven futbolcu Dejan Lazarevic'in performansıyla ilgili bir soruya Tudor, "Uzun bir sakatlıktan döndüğü için bugün biraz düşüş yaşamış olabilir ama performansından memnunum. Oyun performansı ile antrenmanlar çok farklı, birbirine uymuyor. Bu tempoya ayak uydurmak biraz zaman alıyor. Her şeye rağmen beğendim." şeklinde cevap verdi.

Burkina Fasolu milli oyuncu Abdou Razack Traore'nin yaptığı bir açıklama sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğinin hatırlatılması üzerine Tudor, şunları kaydetti:

"Kulübümüz, gerekli yerlere itirazını yapacak. Bence çok anlamsız. Bütün liglerde oyuncular, hakemlerle alakalı şikayet ediyor. İki veya altı maç cezadan bahsediliyor, bana göre bu çok fazla. Oyuncuya para cezası kesilir, en kötü bir maç ceza verilir ama olay bizim başımıza patlamamalı."

BURSASPOR CEPHESİ

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi bir takımla keyifli bir maç oynadıklarını belirtti.

İşlerinin zor olacağını bilerek Karabük'e geldiklerini dile getiren Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan sonra her maç artık bu zorlukta geçecek. Her maç farklı bir keyif veriyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanmak isterdik ama Kardemir Karabükspor iyi bir takım, onlar da çok iyi mücadele etti. Karşılıklı pozisyonlar oldu, ilk yarı oyunu elimizde tuttuğumuzu, oyun olarak daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarı da karşılıklı bir maç oldu. Her iki taraf da kazanmak istiyordu. Güzel, keyifli bir maç oldu. Buradan bir puanla dönüyoruz, milli maç arasını iyi değerlendirip ondan sonraki maçımıza hazırlanacağız."