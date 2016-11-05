Hamzaoğlu: Keyifli bir maç oldu
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Bursaspor ile golsüz berabere kalan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Igor Tudor, "Gol fırsatlarımız vardı, kazanmak istiyorduk, maalesef değerlendiremedik." dedi.
Tudor, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara keyifli bir mücadele izlettirdiklerini belirterek, "Berabere bitmesine rağmen çok yüksek tempoda oynanan bir maçtı. Gol fırsatlarımız vardı, kazanmak istiyorduk, maalesef değerlendiremedik. Bir puanla ayrılıyoruz." diye konuştu.
Sloven futbolcu Dejan Lazarevic'in performansıyla ilgili bir soruya Tudor, "Uzun bir sakatlıktan döndüğü için bugün biraz düşüş yaşamış olabilir ama performansından memnunum. Oyun performansı ile antrenmanlar çok farklı, birbirine uymuyor. Bu tempoya ayak uydurmak biraz zaman alıyor. Her şeye rağmen beğendim." şeklinde cevap verdi.
Burkina Fasolu milli oyuncu Abdou Razack Traore'nin yaptığı bir açıklama sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğinin hatırlatılması üzerine Tudor, şunları kaydetti:
"Kulübümüz, gerekli yerlere itirazını yapacak. Bence çok anlamsız. Bütün liglerde oyuncular, hakemlerle alakalı şikayet ediyor. İki veya altı maç cezadan bahsediliyor, bana göre bu çok fazla. Oyuncuya para cezası kesilir, en kötü bir maç ceza verilir ama olay bizim başımıza patlamamalı."
BURSASPOR CEPHESİ
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi bir takımla keyifli bir maç oynadıklarını belirtti.
İşlerinin zor olacağını bilerek Karabük'e geldiklerini dile getiren Hamzaoğlu, şöyle konuştu:
"Bundan sonra her maç artık bu zorlukta geçecek. Her maç farklı bir keyif veriyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanmak isterdik ama Kardemir Karabükspor iyi bir takım, onlar da çok iyi mücadele etti. Karşılıklı pozisyonlar oldu, ilk yarı oyunu elimizde tuttuğumuzu, oyun olarak daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarı da karşılıklı bir maç oldu. Her iki taraf da kazanmak istiyordu. Güzel, keyifli bir maç oldu. Buradan bir puanla dönüyoruz, milli maç arasını iyi değerlendirip ondan sonraki maçımıza hazırlanacağız."
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:55
- Aslan 'arazi' oldu
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Yorum
Hüseyin ayyıldız Semih,sabri ve carole nin oyuna katkıları sıfır. Selçuk tolga sürekli yana ve geriye oynamakta.schinerder her topu kaptırmakta.ordan burdan eskiye özlem saçma vuruşlarda Eren yatmaya başkadı.podolski tank gibi. Yanlış anlsşılmasın tank gibi ağır.bir bruma bazen yasin kaleye gidebilen yegane oyuncular.yedek kulubesine bakıyorsun afam yok. Karabük antalya adana ve gençler maçı şans ile alındı Takım o kadar yavaş oynuyorki çayımı yenileyip geliyorum top hala bizim sahada yana geriye oynanmakta. Sabri orta yapar dışarı gidet. Carole adam geçemez yaptığı her ırta rakibe çarpar daha doğrusu adam geçemefiği için topu adamın içinden geçirmeye çalışır. Bu takımdan cacık bile olmaz.görün bakın dahada kötüye gidecek
- Hamzaoğlu: “Ligimiz oldukça renkli geçiyor”
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Yorum
.......... SEN KESİN FB İÇİN ÇALIŞMIŞINDIR. SENİN ÖNCELİĞİN FB HAMZA. GÖRECEĞİZ BURSA-- FB MAÇINDA.. O ZAMANDA LİG ÇOK RENKLİ OLACAK SEN HİÇ MERAK ETME.
- Arda Turan Milli Takıma geri döndü
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Yorum
Aslan SELCUK ANGI PERFORMANSINA GÖRE SECILDI?
Hamzaoğlu: Keyifli bir maç oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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