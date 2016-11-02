"Umarım hakemler konuşulmaz"

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları ve 5-0 yenildikleri Fenerbahçe maçını unutmak istediklerini, bunu oyunculara da ilettiklerini anlattı.

Bursaspor maçına motive ve konsantre olmaları gerektiğine değinen Gül, "Farklı mağlubiyetler sonrası takımda moraller düşüyor. Oyuncularımızla görüştük. Hakem hatalarına takıldılar. Bu maçı unutmalarını istedik. Futbolcularımız bu tür maçlara alışıklar. Bu tür sonuçlar ve mağlubiyetler mutlaka yaşadılar, yaşayacaklar. Biz önümüze bakacağız." diye konuştu.

Gül, hafta sonu oynayacakları Bursaspor maçında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirterek, "İyi bir oyunla iyi bir netice elde etmek istiyoruz. Umarım bu maç, geçtiğimiz 2 haftada oynadığımız ve hakem hatalarının konuşulduğu Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşmaları gibi olmaz. Umarım bu hafta maçtan sonra sahada oynanan futbol konuşulur, hakemler konuşulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak kırmızı-mavili ekip, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanda teknik çalışma yapıldı. Antrenmana, sakatlığı devam eden Alexe ve Traore katılmazken Kokalovic ise takımdan ayrı çalıştı.