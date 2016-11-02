"Umarım hakemler konuşulmaz"
Kardemir Karabükspor'un futbol şube sorumlusu Tolga Gül, "Umarım bu hafta maçtan sonra sahada oynanan futbol konuşulur, hakemler konuşulmaz." dedi.
Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları ve 5-0 yenildikleri Fenerbahçe maçını unutmak istediklerini, bunu oyunculara da ilettiklerini anlattı.
Bursaspor maçına motive ve konsantre olmaları gerektiğine değinen Gül, "Farklı mağlubiyetler sonrası takımda moraller düşüyor. Oyuncularımızla görüştük. Hakem hatalarına takıldılar. Bu maçı unutmalarını istedik. Futbolcularımız bu tür maçlara alışıklar. Bu tür sonuçlar ve mağlubiyetler mutlaka yaşadılar, yaşayacaklar. Biz önümüze bakacağız." diye konuştu.
Gül, hafta sonu oynayacakları Bursaspor maçında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirterek, "İyi bir oyunla iyi bir netice elde etmek istiyoruz. Umarım bu maç, geçtiğimiz 2 haftada oynadığımız ve hakem hatalarının konuşulduğu Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşmaları gibi olmaz. Umarım bu hafta maçtan sonra sahada oynanan futbol konuşulur, hakemler konuşulmaz." değerlendirmesinde bulundu.
BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak kırmızı-mavili ekip, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanda teknik çalışma yapıldı. Antrenmana, sakatlığı devam eden Alexe ve Traore katılmazken Kokalovic ise takımdan ayrı çalıştı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:55
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Yorum
hukkk furbol diyen bir adamın tek başına o kadar kelime yazması bile bir mucize.
- "Mourinho sihirbaz değil"
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FB 07 BUGÜN DOĞUM GÜNÜ OLAN AZİZ BAŞKANIM DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN DÜNDE BENİM DOGUM GÜNÜMDÜ YANİ TÜM AKREPLERN DOGUM GÜNÜ KUTLU OLSUN SAYIN BAŞKANIM SENDEN BİR RİCAMIZ VAR ARTIK ALİ KOCA BIRAK SEN GÖREVİNİ LAİLİYLA YAPTIN ARTIK EMEKLİ OL YARUN YENİ BİR SAYFA ACALIM STATDA ANOS ETDİR MACDAN ÖNCE ALİKOCU DESTEKLE TÜRBÜNLER SENİ ALIKIŞLARLA UĞURLASIN MACIDA ALDIKMI ÖNÜMÜZ AÇILIR
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Akdeniz07 almayin artik 29 üstü oyuncu yeter
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