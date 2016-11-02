 ‘Futbol konuşulsun’ – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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HEPSİ
    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    ‘Futbol konuşulsun’

    ‘Futbol konuşulsun’
    maçında hakeme büyük tepki gösteren K.Karabük'te yönetici Tolga Gül, Bursa maçı öncesi temennide bulundu. Gül, "Dünü unutup Bursa'ya konsantre olacağız. Ümit ediyorum maçtan sonra sadece sahadaki futbol konuşulur" dedi.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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