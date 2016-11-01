Karabükspor tepkili
Başkan Tankut, “F.Bahçe maçında verilen penaltı yanlıştı. Yurdun dört bir yanından telefon aldık. Bize haksızlık yapıldı. Oyuncular çok üzgün” dedi.
Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Süper Lig'in 9. haftasında 5-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçında penaltıdan yedikleri ilk golde verilen penaltı kararının yanlış olduğunu savundu. Tankut, "Penaltı pozisyonuyla ilgili yurdun dört tarafından birçok telefon ve mesaj aldım. Bunlar, pozisyonda penaltı olmadığı doğrultusundaydı. Daha sonra televizyondan izlediğimde penaltı göremedim. Futbolcu arkadaşlar ısrarla penaltı olmadığını söylüyor. Bize haksızlık yaptılar" diye konuştu.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 23:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Karabükspor tepkili haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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