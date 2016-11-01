 Karabükspor tepkili – Fotomaç – 01 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    tepkili

    Karabükspor tepkili

    Başkan Tankut, “F.Bahçe maçında verilen penaltı yanlıştı. Yurdun dört bir yanından telefon aldık. Bize haksızlık yapıldı. Oyuncular çok üzgün” dedi.

    Kardemir Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Süper Lig'in 9. haftasında 5-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçında penaltıdan yedikleri ilk golde verilen penaltı kararının yanlış olduğunu savundu. Tankut, "Penaltı pozisyonuyla ilgili yurdun dört tarafından birçok telefon ve mesaj aldım. Bunlar, pozisyonda penaltı olmadığı doğrultusundaydı. Daha sonra televizyondan izlediğimde penaltı göremedim. Futbolcu arkadaşlar ısrarla penaltı olmadığını söylüyor. Bize haksızlık yaptılar" diye konuştu.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabükspor tepkili haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.